Agent YP by Virtuals (AIYP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00082555 $ 0.00082555 $ 0.00082555 24J Rendah $ 0.00087225 $ 0.00087225 $ 0.00087225 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00082555$ 0.00082555 $ 0.00082555 24J Tinggi $ 0.00087225$ 0.00087225 $ 0.00087225 Sepanjang Masa $ 0.02600732$ 0.02600732 $ 0.02600732 Harga Terendah $ 0.00070667$ 0.00070667 $ 0.00070667 Perubahan Harga (1J) +0.71% Perubahan Harga (1D) +3.38% Perubahan Harga (7D) -2.73% Perubahan Harga (7D) -2.73%

Agent YP by Virtuals (AIYP) harga masa nyata ialah $0.00087535. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIYP didagangkan antara $ 0.00082555 rendah dan $ 0.00087225 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIYP sepanjang masa ialah $ 0.02600732, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00070667.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIYP telah berubah sebanyak +0.71% sejak sejam yang lalu, +3.38% dalam 24 jam dan -2.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agent YP by Virtuals (AIYP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 874.50K$ 874.50K $ 874.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 874.50K$ 874.50K $ 874.50K Bekalan Peredaran 999.03M 999.03M 999.03M Jumlah Bekalan 999,031,959.0452348 999,031,959.0452348 999,031,959.0452348

Had Pasaran semasa Agent YP by Virtuals ialah $ 874.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIYP ialah 999.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999031959.0452348. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 874.50K.