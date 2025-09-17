Lagi Mengenai ZEEK

Agent Zeek by Virtuals Harga (ZEEK)

Tidak tersenarai

1 ZEEK ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.70%1D
USD
Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Carta Harga Langsung
Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

--

+0.78%

+8.81%

+8.81%

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) harga masa nyata ialah $0.0000505. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEEK didagangkan antara $ 0.00004927 rendah dan $ 0.00005096 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEEK sepanjang masa ialah $ 0.00130245, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002674.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEEK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.78% dalam 24 jam dan +8.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Maklumat Pasaran

--
----

Had Pasaran semasa Agent Zeek by Virtuals ialah $ 50.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZEEK ialah 998.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998229574.1543589. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.41K.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Agent Zeek by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Agent Zeek by Virtuals kepada USD adalah $ +0.0000049110.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Agent Zeek by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0000213121.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Agent Zeek by Virtuals kepada USD adalah $ -0.00003995828919331427.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.78%
30 Hari$ +0.0000049110+9.72%
60 Hari$ -0.0000213121-42.20%
90 Hari$ -0.00003995828919331427-44.17%

Apakah itu Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Sumber

Laman Web Rasmi

Agent Zeek by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Agent Zeek by Virtuals.

Semak Agent Zeek by Virtuals ramalan harga sekarang!

ZEEK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Memahami tokenomik Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZEEK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Berapakah nilai Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) hari ini?
Harga langsung ZEEK dalam USD ialah 0.0000505 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZEEK ke USD?
Harga semasa ZEEK ke USD ialah $ 0.0000505. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Agent Zeek by Virtuals?
Had pasaran untuk ZEEK ialah $ 50.41K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZEEK?
Bekalan edaran ZEEK ialah 998.23M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZEEK?
ZEEK mencapai harga ATH sebanyak 0.00130245 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZEEK?
ZEEK melihat harga ATL sebanyak 0.00002674 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZEEK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZEEKialah -- USD.
Adakah ZEEK akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZEEK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZEEKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
