Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00004927 $ 0.00004927 $ 0.00004927 24J Rendah $ 0.00005096 $ 0.00005096 $ 0.00005096 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00004927$ 0.00004927 $ 0.00004927 24J Tinggi $ 0.00005096$ 0.00005096 $ 0.00005096 Sepanjang Masa $ 0.00130245$ 0.00130245 $ 0.00130245 Harga Terendah $ 0.00002674$ 0.00002674 $ 0.00002674 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.78% Perubahan Harga (7D) +8.81% Perubahan Harga (7D) +8.81%

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) harga masa nyata ialah $0.0000505. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZEEK didagangkan antara $ 0.00004927 rendah dan $ 0.00005096 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZEEK sepanjang masa ialah $ 0.00130245, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002674.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZEEK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.78% dalam 24 jam dan +8.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.41K$ 50.41K $ 50.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.41K$ 50.41K $ 50.41K Bekalan Peredaran 998.23M 998.23M 998.23M Jumlah Bekalan 998,229,574.1543589 998,229,574.1543589 998,229,574.1543589

Had Pasaran semasa Agent Zeek by Virtuals ialah $ 50.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZEEK ialah 998.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998229574.1543589. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.41K.