Agent Zero ($WSB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00420418 $ 0.00420418 $ 0.00420418 24J Rendah $ 0.00432249 $ 0.00432249 $ 0.00432249 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00420418$ 0.00420418 $ 0.00420418 24J Tinggi $ 0.00432249$ 0.00432249 $ 0.00432249 Sepanjang Masa $ 0.219728$ 0.219728 $ 0.219728 Harga Terendah $ 0.0031584$ 0.0031584 $ 0.0031584 Perubahan Harga (1J) +0.98% Perubahan Harga (1D) -0.19% Perubahan Harga (7D) -1.43% Perubahan Harga (7D) -1.43%

Agent Zero ($WSB) harga masa nyata ialah $0.00430114. Sepanjang 24 jam yang lalu, $WSB didagangkan antara $ 0.00420418 rendah dan $ 0.00432249 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $WSB sepanjang masa ialah $ 0.219728, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0031584.

Dari segi prestasi jangka pendek, $WSB telah berubah sebanyak +0.98% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan -1.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agent Zero ($WSB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 90.25K$ 90.25K $ 90.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 90.25K$ 90.25K $ 90.25K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Agent Zero ialah $ 90.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $WSB ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 90.25K.