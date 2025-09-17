Agent Zero Token (A0T) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 24J Rendah $ 3.12 $ 3.12 $ 3.12 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 24J Tinggi $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 Sepanjang Masa $ 6.0$ 6.0 $ 6.0 Harga Terendah $ 0.471882$ 0.471882 $ 0.471882 Perubahan Harga (1J) +0.61% Perubahan Harga (1D) -8.34% Perubahan Harga (7D) +1.94% Perubahan Harga (7D) +1.94%

Agent Zero Token (A0T) harga masa nyata ialah $2.84. Sepanjang 24 jam yang lalu, A0T didagangkan antara $ 2.53 rendah dan $ 3.12 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi A0T sepanjang masa ialah $ 6.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.471882.

Dari segi prestasi jangka pendek, A0T telah berubah sebanyak +0.61% sejak sejam yang lalu, -8.34% dalam 24 jam dan +1.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agent Zero Token (A0T) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Agent Zero Token ialah $ 2.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran A0T ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.84M.