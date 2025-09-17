Agent2025 (AGENT2025) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00103738 24J Tinggi $ 0.00106429 Sepanjang Masa $ 0.050887 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) -0.51% Perubahan Harga (7D) +70.69%

Agent2025 (AGENT2025) harga masa nyata ialah $0.00104271. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGENT2025 didagangkan antara $ 0.00103738 rendah dan $ 0.00106429 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGENT2025 sepanjang masa ialah $ 0.050887, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGENT2025 telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.51% dalam 24 jam dan +70.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agent2025 (AGENT2025) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.60K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.90K Bekalan Peredaran 16.88M Jumlah Bekalan 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Agent2025 ialah $ 17.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGENT2025 ialah 16.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.90K.