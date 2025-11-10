Agent4X Harga Hari Ini

Harga langsung Agent4X (AGENT4X) hari ini ialah $ 0.00000532, dengan 93.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AGENT4X kepada USD penukaran adalah $ 0.00000532 setiap AGENT4X.

Agent4X kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,315.61, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B AGENT4X. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AGENT4X didagangkan antara $ 0.00000475 (rendah) dan $ 0.0000906 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00010717, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000475.

Dalam prestasi jangka pendek, AGENT4X dipindahkan +1.62% dalam sejam terakhir dan -94.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Agent4X (AGENT4X) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.32K$ 5.32K $ 5.32K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Agent4X ialah $ 5.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGENT4X ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.32K.