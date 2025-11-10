Tokenomik Agent4X (AGENT4X)

Lihat cerapan utama tentang Agent4X (AGENT4X), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:59:10 (UTC+8)
Agent4X (AGENT4X) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Agent4X (AGENT4X), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.05K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.05K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Agent4X (AGENT4X) Maklumat

Agent4X is a developer-focused toolkit and runtime for building autonomous trading and data-gathering agents that operate across centralized exchanges, DEXs, and prediction markets. The project provides SDKs, a job scheduler, and opinionated reference agents for tasks like market-making, execution, monitoring, and alerting. It emphasizes non-custodial operation, clear auditability, and modular components (strategy, risk, transport). Agent4X also offers optional UX surfaces (CLI, Telegram, and web dashboards) designed for small teams to run agents reliably without bespoke infra.

Laman Web Rasmi:
https://agent4x.space

Tokenomik Agent4X (AGENT4X): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Agent4X (AGENT4X) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AGENT4X yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AGENT4X yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AGENT4X, terokai AGENT4X harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi