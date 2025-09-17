AgentAlgo (AGENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.057132 $ 0.057132 $ 0.057132 24J Rendah $ 0.065946 $ 0.065946 $ 0.065946 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.057132$ 0.057132 $ 0.057132 24J Tinggi $ 0.065946$ 0.065946 $ 0.065946 Sepanjang Masa $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 Harga Terendah $ 0.02553433$ 0.02553433 $ 0.02553433 Perubahan Harga (1J) -0.89% Perubahan Harga (1D) +1.76% Perubahan Harga (7D) -22.48% Perubahan Harga (7D) -22.48%

AgentAlgo (AGENT) harga masa nyata ialah $0.060208. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGENT didagangkan antara $ 0.057132 rendah dan $ 0.065946 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGENT sepanjang masa ialah $ 1.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02553433.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGENT telah berubah sebanyak -0.89% sejak sejam yang lalu, +1.76% dalam 24 jam dan -22.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AgentAlgo (AGENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Bekalan Peredaran 20.96M 20.96M 20.96M Jumlah Bekalan 20,955,000.0 20,955,000.0 20,955,000.0

Had Pasaran semasa AgentAlgo ialah $ 1.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGENT ialah 20.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20955000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.26M.