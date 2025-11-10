AgentForge Harga Hari Ini

Harga langsung AgentForge (AGE) hari ini ialah $ 0.00956599, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AGE kepada USD penukaran adalah $ 0.00956599 setiap AGE.

AgentForge kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,565.99, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M AGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AGE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.083254, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00847396.

Dalam prestasi jangka pendek, AGE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AgentForge (AGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.57K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.57K Bekalan Peredaran 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0

Had Pasaran semasa AgentForge ialah $ 9.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGE ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.57K.