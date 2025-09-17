AgentHub ($DIRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.77% Perubahan Harga (7D) -23.73% Perubahan Harga (7D) -23.73%

AgentHub ($DIRA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $DIRA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $DIRA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $DIRA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.77% dalam 24 jam dan -23.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AgentHub ($DIRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.55K$ 91.55K $ 91.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.55K$ 91.55K $ 91.55K Bekalan Peredaran 999.07M 999.07M 999.07M Jumlah Bekalan 999,072,322.3586826 999,072,322.3586826 999,072,322.3586826

Had Pasaran semasa AgentHub ialah $ 91.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $DIRA ialah 999.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999072322.3586826. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.55K.