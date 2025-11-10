Agentic Open Economy Harga Hari Ini

Harga langsung Agentic Open Economy (AOE) hari ini ialah $ 0.00250299, dengan 7.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AOE kepada USD penukaran adalah $ 0.00250299 setiap AOE.

Agentic Open Economy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,502,994, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B AOE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AOE didagangkan antara $ 0.0022765 (rendah) dan $ 0.00253664 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00388739, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, AOE dipindahkan +0.98% dalam sejam terakhir dan -18.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Agentic Open Economy (AOE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Agentic Open Economy ialah $ 2.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AOE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.50M.