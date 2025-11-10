Agentic Studio Harga Hari Ini

Harga langsung Agentic Studio (AGENTIC) hari ini ialah $ 0.00345544, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AGENTIC kepada USD penukaran adalah $ 0.00345544 setiap AGENTIC.

Agentic Studio kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,277.19, dengan bekalan edaran sebanyak 5.00M AGENTIC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AGENTIC didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01998756, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0031784.

Dalam prestasi jangka pendek, AGENTIC dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Agentic Studio (AGENTIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Bekalan Peredaran 5.00M 5.00M 5.00M Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

