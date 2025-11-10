Agentify AI Harga Hari Ini

Harga langsung Agentify AI (AGF) hari ini ialah $ 0.00023834, dengan 67.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AGF kepada USD penukaran adalah $ 0.00023834 setiap AGF.

Agentify AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 23,851, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M AGF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AGF didagangkan antara $ 0.00022634 (rendah) dan $ 0.00072507 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04609707, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00022634.

Dalam prestasi jangka pendek, AGF dipindahkan -0.29% dalam sejam terakhir dan -97.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Agentify AI (AGF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.85K$ 23.85K $ 23.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.85K$ 23.85K $ 23.85K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Agentify AI ialah $ 23.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGF ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.85K.