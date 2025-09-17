AgentiPy (APY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0010935 $ 0.0010935 $ 0.0010935 24J Rendah $ 0.00113933 $ 0.00113933 $ 0.00113933 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0010935$ 0.0010935 $ 0.0010935 24J Tinggi $ 0.00113933$ 0.00113933 $ 0.00113933 Sepanjang Masa $ 0.03220657$ 0.03220657 $ 0.03220657 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.67% Perubahan Harga (1D) +2.07% Perubahan Harga (7D) +7.91% Perubahan Harga (7D) +7.91%

AgentiPy (APY) harga masa nyata ialah $0.00112983. Sepanjang 24 jam yang lalu, APY didagangkan antara $ 0.0010935 rendah dan $ 0.00113933 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APY sepanjang masa ialah $ 0.03220657, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, APY telah berubah sebanyak +0.67% sejak sejam yang lalu, +2.07% dalam 24 jam dan +7.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AgentiPy (APY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,947,597.733385 999,947,597.733385 999,947,597.733385

Had Pasaran semasa AgentiPy ialah $ 1.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APY ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999947597.733385. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.13M.