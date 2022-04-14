Tokenomik Agentlauncher (CVAI)

Tokenomik Agentlauncher (CVAI)

Lihat cerapan utama tentang Agentlauncher (CVAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Agentlauncher (CVAI) Maklumat

Agentlauncher: The AI Launchpad+ curates and launches AI projects while soon enabling users to create AI agents and tokens. Backed by CV VC, CV Labs, and DuckDAO, it pioneers AI-driven launchpads. AI agents power smart investments, automated capital allocation, and seamless ecosystem navigation, empowering investors and founders to harness AI for unparalleled scalability and growth.

Laman Web Rasmi:
https://www.agentlauncher.io/
Kertas putih:
https://docs.agentlauncher.io/

Agentlauncher (CVAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Agentlauncher (CVAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 128.37K
$ 128.37K$ 128.37K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 149.69M
$ 149.69M$ 149.69M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 857.52K
$ 857.52K$ 857.52K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00637986
$ 0.00637986$ 0.00637986
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.0008586
$ 0.0008586$ 0.0008586

Tokenomik Agentlauncher (CVAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Agentlauncher (CVAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CVAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CVAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CVAI, terokai CVAI harga langsung token!

CVAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CVAI? Halaman ramalan harga CVAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.