AgentLayer (AGENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00079153 24J Tinggi $ 0.00098096 Sepanjang Masa $ 0.095682 Harga Terendah $ 0.00065235 Perubahan Harga (1J) -7.37% Perubahan Harga (1D) -21.09% Perubahan Harga (7D) -2.84%

AgentLayer (AGENT) harga masa nyata ialah $0.00077335. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGENT didagangkan antara $ 0.00079153 rendah dan $ 0.00098096 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGENT sepanjang masa ialah $ 0.095682, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00065235.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGENT telah berubah sebanyak -7.37% sejak sejam yang lalu, -21.09% dalam 24 jam dan -2.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AgentLayer (AGENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 496.74K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 793.40K Bekalan Peredaran 624.85M Jumlah Bekalan 998,003,801.5879147

Had Pasaran semasa AgentLayer ialah $ 496.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGENT ialah 624.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998003801.5879147. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 793.40K.