AgentMe (AGME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00446036$ 0.00446036 $ 0.00446036 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.29% Perubahan Harga (1D) +1.56% Perubahan Harga (7D) +9.32% Perubahan Harga (7D) +9.32%

AgentMe (AGME) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGME didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGME sepanjang masa ialah $ 0.00446036, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGME telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, +1.56% dalam 24 jam dan +9.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AgentMe (AGME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.50K$ 21.50K $ 21.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.50K$ 21.50K $ 21.50K Bekalan Peredaran 999.10M 999.10M 999.10M Jumlah Bekalan 999,103,242.59196 999,103,242.59196 999,103,242.59196

Had Pasaran semasa AgentMe ialah $ 21.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGME ialah 999.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999103242.59196. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.50K.