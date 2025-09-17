Agents AI (AGENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01554727$ 0.01554727 $ 0.01554727 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.14% Perubahan Harga (1D) -2.67% Perubahan Harga (7D) -4.72% Perubahan Harga (7D) -4.72%

Agents AI (AGENT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGENT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGENT sepanjang masa ialah $ 0.01554727, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGENT telah berubah sebanyak -1.14% sejak sejam yang lalu, -2.67% dalam 24 jam dan -4.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agents AI (AGENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 556.92K$ 556.92K $ 556.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 556.92K$ 556.92K $ 556.92K Bekalan Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Jumlah Bekalan 999,958,769.8790959 999,958,769.8790959 999,958,769.8790959

Had Pasaran semasa Agents AI ialah $ 556.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGENT ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999958769.8790959. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 556.92K.