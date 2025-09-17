AgentVerse (AGV) Maklumat Harga (USD)

AgentVerse (AGV) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGV didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGV sepanjang masa ialah $ 0.00180801, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGV telah berubah sebanyak -0.82% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +3.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Modal Pasaran $ 40.20K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.20K
Bekalan Peredaran 1.00B
Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AgentVerse ialah $ 40.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGV ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.20K.