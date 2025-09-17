Agio (AGIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01245892 $ 0.01245892 $ 0.01245892 24J Rendah $ 0.01273786 $ 0.01273786 $ 0.01273786 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01245892$ 0.01245892 $ 0.01245892 24J Tinggi $ 0.01273786$ 0.01273786 $ 0.01273786 Sepanjang Masa $ 0.02506422$ 0.02506422 $ 0.02506422 Harga Terendah $ 0.00697543$ 0.00697543 $ 0.00697543 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.19% Perubahan Harga (7D) +2.13% Perubahan Harga (7D) +2.13%

Agio (AGIO) harga masa nyata ialah $0.01267137. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGIO didagangkan antara $ 0.01245892 rendah dan $ 0.01273786 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGIO sepanjang masa ialah $ 0.02506422, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00697543.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGIO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan +2.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agio (AGIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 346.68K$ 346.68K $ 346.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Bekalan Peredaran 27.36M 27.36M 27.36M Jumlah Bekalan 90,409,744.0 90,409,744.0 90,409,744.0

Had Pasaran semasa Agio ialah $ 346.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGIO ialah 27.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 90409744.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.15M.