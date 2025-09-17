Lagi Mengenai AGIO

Agio Logo

Agio Harga (AGIO)

Tidak tersenarai

1 AGIO ke USD Harga Langsung:

$0.01267137
+0.10%1D
mexc
USD
Agio (AGIO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:35:43 (UTC+8)

Agio (AGIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01245892
24J Rendah
$ 0.01273786
24J Tinggi

$ 0.01245892
$ 0.01273786
$ 0.02506422
$ 0.00697543
--

+0.19%

+2.13%

+2.13%

Agio (AGIO) harga masa nyata ialah $0.01267137. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGIO didagangkan antara $ 0.01245892 rendah dan $ 0.01273786 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGIO sepanjang masa ialah $ 0.02506422, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00697543.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGIO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan +2.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agio (AGIO) Maklumat Pasaran

$ 346.68K
--
$ 1.15M
27.36M
90,409,744.0
Had Pasaran semasa Agio ialah $ 346.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGIO ialah 27.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 90409744.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.15M.

Agio (AGIO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Agio kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Agio kepada USD adalah $ +0.0008373596.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Agio kepada USD adalah $ -0.0010412977.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Agio kepada USD adalah $ +0.002638475491368368.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.19%
30 Hari$ +0.0008373596+6.61%
60 Hari$ -0.0010412977-8.21%
90 Hari$ +0.002638475491368368+26.30%

Apakah itu Agio (AGIO)

AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Agio (AGIO)

Berapakah nilai Agio (AGIO) hari ini?
Harga langsung AGIO dalam USD ialah 0.01267137 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AGIO ke USD?
Harga semasa AGIO ke USD ialah $ 0.01267137. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Agio?
Had pasaran untuk AGIO ialah $ 346.68K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AGIO?
Bekalan edaran AGIO ialah 27.36M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AGIO?
AGIO mencapai harga ATH sebanyak 0.02506422 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AGIO?
AGIO melihat harga ATL sebanyak 0.00697543 USD.
Berapakah jumlah dagangan AGIO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AGIOialah -- USD.
Adakah AGIO akan naik lebih tinggi tahun ini?
AGIO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AGIOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Agio (AGIO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

