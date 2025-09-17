AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00012548 $ 0.00012548 $ 0.00012548 24J Rendah $ 0.00013028 $ 0.00013028 $ 0.00013028 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00012548$ 0.00012548 $ 0.00012548 24J Tinggi $ 0.00013028$ 0.00013028 $ 0.00013028 Sepanjang Masa $ 0.02900002$ 0.02900002 $ 0.02900002 Harga Terendah $ 0.00003813$ 0.00003813 $ 0.00003813 Perubahan Harga (1J) +0.62% Perubahan Harga (1D) +0.38% Perubahan Harga (7D) -24.32% Perubahan Harga (7D) -24.32%

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) harga masa nyata ialah $0.00012713. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGIXBT didagangkan antara $ 0.00012548 rendah dan $ 0.00013028 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGIXBT sepanjang masa ialah $ 0.02900002, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003813.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGIXBT telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, +0.38% dalam 24 jam dan -24.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 127.13K$ 127.13K $ 127.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 127.13K$ 127.13K $ 127.13K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AGIXBT by Virtuals ialah $ 127.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGIXBT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 127.13K.