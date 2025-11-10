AGiXT Harga Hari Ini

Harga langsung AGiXT (AGIXT) hari ini ialah --, dengan 0.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AGIXT kepada USD penukaran adalah -- setiap AGIXT.

AGiXT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 568,713, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M AGIXT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AGIXT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.104418, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, AGIXT dipindahkan +0.05% dalam sejam terakhir dan -44.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AGiXT (AGIXT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 568.71K$ 568.71K $ 568.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 568.71K$ 568.71K $ 568.71K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

Had Pasaran semasa AGiXT ialah $ 568.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGIXT ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999837.38. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 568.71K.