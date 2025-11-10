Tokenomik Agok (AGOK)

Tokenomik Agok (AGOK)

Lihat cerapan utama tentang Agok (AGOK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Agok (AGOK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Agok (AGOK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 388.61K
Jumlah Bekalan:
$ 999.53M
Bekalan Edaran:
$ 999.53M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 388.61K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00240868
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00038843
Agok (AGOK) Maklumat

Introducing Agok.ai - Type. Send. Watch the work finish itself.

Agok.ai is a deep-research, no-code platform that lets you describe tasks in any language and ships the outcome using the right tools-from Gmail to the crypto markets.

Back in February, I came across Eliza and loved the idea of AI agents, but I saw a gap: no-code users either can’t use them or don’t want to climb the learning curve. As we enter the age of AGI, bridging that gap for everyday consumers is essential.

Since then, I’ve been building Agok-a completely no-code AI-agent framework whose agents come equipped with tools for day-to-day use (Gmail, Calendar, Notion), plus web search, RAG, image generation, and even prediction-market tooling-blockchain integrations, whale alerts, and YouTube analytics.

It started as a B2C app. Now we’re expanding into web3, gaining mass exposure and real user input as we scale and add new tool integrations.

Sign up and go wild.

Laman Web Rasmi:
https://agok.ai/

Tokenomik Agok (AGOK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Agok (AGOK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AGOK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AGOK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AGOK, terokai AGOK harga langsung token!

