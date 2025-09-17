Agoric (BLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00527082 $ 0.00527082 $ 0.00527082 24J Rendah $ 0.00536177 $ 0.00536177 $ 0.00536177 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00527082$ 0.00527082 $ 0.00527082 24J Tinggi $ 0.00536177$ 0.00536177 $ 0.00536177 Sepanjang Masa $ 0.751177$ 0.751177 $ 0.751177 Harga Terendah $ 0.00527082$ 0.00527082 $ 0.00527082 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) -0.98% Perubahan Harga (7D) -6.44% Perubahan Harga (7D) -6.44%

Agoric (BLD) harga masa nyata ialah $0.00530032. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLD didagangkan antara $ 0.00527082 rendah dan $ 0.00536177 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLD sepanjang masa ialah $ 0.751177, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00527082.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLD telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -0.98% dalam 24 jam dan -6.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Agoric (BLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.69M$ 5.69M $ 5.69M Bekalan Peredaran 686.79M 686.79M 686.79M Jumlah Bekalan 1,073,101,297.28249 1,073,101,297.28249 1,073,101,297.28249

Had Pasaran semasa Agoric ialah $ 3.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLD ialah 686.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1073101297.28249. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.69M.