AhaToken (AHT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00355611 $ 0.00355611 $ 0.00355611 24J Rendah $ 0.00360982 $ 0.00360982 $ 0.00360982 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00355611$ 0.00355611 $ 0.00355611 24J Tinggi $ 0.00360982$ 0.00360982 $ 0.00360982 Sepanjang Masa $ 0.03894145$ 0.03894145 $ 0.03894145 Harga Terendah $ 0.00258023$ 0.00258023 $ 0.00258023 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +0.89% Perubahan Harga (7D) -2.00% Perubahan Harga (7D) -2.00%

AhaToken (AHT) harga masa nyata ialah $0.00359227. Sepanjang 24 jam yang lalu, AHT didagangkan antara $ 0.00355611 rendah dan $ 0.00360982 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AHT sepanjang masa ialah $ 0.03894145, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00258023.

Dari segi prestasi jangka pendek, AHT telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +0.89% dalam 24 jam dan -2.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AhaToken (AHT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.03M$ 25.03M $ 25.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.77M$ 27.77M $ 27.77M Bekalan Peredaran 6.97B 6.97B 6.97B Jumlah Bekalan 7,730,764,631.06281 7,730,764,631.06281 7,730,764,631.06281

Had Pasaran semasa AhaToken ialah $ 25.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AHT ialah 6.97B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7730764631.06281. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.77M.