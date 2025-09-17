AI Agent Factory (AIAF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0053206$ 0.0053206 $ 0.0053206 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.13% Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) -3.71% Perubahan Harga (7D) -3.71%

AI Agent Factory (AIAF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIAF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIAF sepanjang masa ialah $ 0.0053206, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIAF telah berubah sebanyak -1.13% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan -3.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AI Agent Factory (AIAF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.45K$ 40.45K $ 40.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.45K$ 40.45K $ 40.45K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AI Agent Factory ialah $ 40.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIAF ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.45K.