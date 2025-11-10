AI Analysis Token Harga Hari Ini

Harga langsung AI Analysis Token (AIAT) hari ini ialah $ 0.366441, dengan 1.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIAT kepada USD penukaran adalah $ 0.366441 setiap AIAT.

AI Analysis Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 40,427,189, dengan bekalan edaran sebanyak 110.35M AIAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIAT didagangkan antara $ 0.365601 (rendah) dan $ 0.37056 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.918633, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.21345.

Dalam prestasi jangka pendek, AIAT dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -0.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AI Analysis Token (AIAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.43M$ 40.43M $ 40.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 183.18M$ 183.18M $ 183.18M Bekalan Peredaran 110.35M 110.35M 110.35M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa AI Analysis Token ialah $ 40.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIAT ialah 110.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 183.18M.