Tokenomik AI Analysis Token (AIAT)
AI Analysis Token (AIAT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AI Analysis Token (AIAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
AI Analysis Token (AIAT) Maklumat
Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.
The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.
These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.
These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.
Tokenomik AI Analysis Token (AIAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik AI Analysis Token (AIAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AIAT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AIAT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AIAT, terokai AIAT harga langsung token!
AIAT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju AIAT? Halaman ramalan harga AIAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian