AI Dev Agent Harga Hari Ini

Harga langsung AI Dev Agent (AIDEV) hari ini ialah $ 0.00117302, dengan 0.59% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIDEV kepada USD penukaran adalah $ 0.00117302 setiap AIDEV.

AI Dev Agent kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 91,109, dengan bekalan edaran sebanyak 77.68M AIDEV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIDEV didagangkan antara $ 0.00117291 (rendah) dan $ 0.0011847 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00782371, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, AIDEV dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -7.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AI Dev Agent (AIDEV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.11K$ 91.11K $ 91.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 469.16K$ 469.16K $ 469.16K Bekalan Peredaran 77.68M 77.68M 77.68M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa AI Dev Agent ialah $ 91.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIDEV ialah 77.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 469.16K.