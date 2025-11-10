Tokenomik AI Dev Agent (AIDEV)

Lihat cerapan utama tentang AI Dev Agent (AIDEV), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
AI Dev Agent (AIDEV) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AI Dev Agent (AIDEV), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 90.71K
Jumlah Bekalan:
$ 400.00M
Bekalan Edaran:
$ 77.68M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 467.10K
$ 467.10K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00782371
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00116774
AI Dev Agent (AIDEV) Maklumat

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

Laman Web Rasmi:
https://aidevagent.xyz/

Tokenomik AI Dev Agent (AIDEV): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AI Dev Agent (AIDEV) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AIDEV yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AIDEV yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AIDEV, terokai AIDEV harga langsung token!

AIDEV Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AIDEV? Halaman ramalan harga AIDEV kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

