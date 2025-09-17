AI Factory (SN80) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.715841 24J Tinggi $ 0.739965 Harga Terendah $ 0.533786 Perubahan Harga (1J) -0.83% Perubahan Harga (1D) -0.06% Perubahan Harga (7D) +20.11%

AI Factory (SN80) harga masa nyata ialah $0.720674. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN80 didagangkan antara $ 0.715841 rendah dan $ 0.739965 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN80 sepanjang masa ialah $ 1.045, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.533786.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN80 telah berubah sebanyak -0.83% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +20.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AI Factory (SN80) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.47M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.47M Bekalan Peredaran 2.04M Jumlah Bekalan 2,044,181.506048948

Had Pasaran semasa AI Factory ialah $ 1.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN80 ialah 2.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2044181.506048948. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.47M.