Ai GCR ($AIGCR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00001196 24J Tinggi $ 0.00001221 Sepanjang Masa $ 0.00122373 Harga Terendah $ 0.00001021 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.95% Perubahan Harga (7D) +11.31%

Ai GCR ($AIGCR) harga masa nyata ialah $0.00001213. Sepanjang 24 jam yang lalu, $AIGCR didagangkan antara $ 0.00001196 rendah dan $ 0.00001221 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $AIGCR sepanjang masa ialah $ 0.00122373, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001021.

Dari segi prestasi jangka pendek, $AIGCR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.95% dalam 24 jam dan +11.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ai GCR ($AIGCR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.12K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.12K Bekalan Peredaran 999.12M Jumlah Bekalan 999,121,254.986316

Had Pasaran semasa Ai GCR ialah $ 12.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $AIGCR ialah 999.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999121254.986316. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.12K.