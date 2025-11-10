AI GOD Harga Hari Ini

Harga langsung AI GOD (AIG) hari ini ialah $ 0.00008826, dengan 13.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIG kepada USD penukaran adalah $ 0.00008826 setiap AIG.

AI GOD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 87,775, dengan bekalan edaran sebanyak 994.53M AIG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIG didagangkan antara $ 0.00007448 (rendah) dan $ 0.00012141 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0002435, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002374.

Dalam prestasi jangka pendek, AIG dipindahkan +4.10% dalam sejam terakhir dan +38.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AI GOD (AIG) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa AI GOD ialah $ 87.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIG ialah 994.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994531064.8655504. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 87.78K.