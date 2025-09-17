AI INU (AIINU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00207045 $ 0.00207045 $ 0.00207045 24J Rendah $ 0.0021273 $ 0.0021273 $ 0.0021273 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00207045$ 0.00207045 $ 0.00207045 24J Tinggi $ 0.0021273$ 0.0021273 $ 0.0021273 Sepanjang Masa $ 0.04658149$ 0.04658149 $ 0.04658149 Harga Terendah $ 0.00107082$ 0.00107082 $ 0.00107082 Perubahan Harga (1J) -0.57% Perubahan Harga (1D) -0.15% Perubahan Harga (7D) +3.75% Perubahan Harga (7D) +3.75%

AI INU (AIINU) harga masa nyata ialah $0.00210661. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIINU didagangkan antara $ 0.00207045 rendah dan $ 0.0021273 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIINU sepanjang masa ialah $ 0.04658149, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00107082.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIINU telah berubah sebanyak -0.57% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan +3.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AI INU (AIINU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 916.37K$ 916.37K $ 916.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Bekalan Peredaran 434.94M 434.94M 434.94M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AI INU ialah $ 916.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIINU ialah 434.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.11M.