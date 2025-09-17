Lagi Mengenai AIM

Maklumat Harga AIM

Laman Web Rasmi AIM

Tokenomik AIM

Ramalan Harga AIM

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

AI Market Compass Logo

AI Market Compass Harga (AIM)

Tidak tersenarai

1 AIM ke USD Harga Langsung:

$0.00548217
$0.00548217$0.00548217
+1.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
AI Market Compass (AIM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:07:07 (UTC+8)

AI Market Compass (AIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00537452
$ 0.00537452$ 0.00537452
24J Rendah
$ 0.0054857
$ 0.0054857$ 0.0054857
24J Tinggi

$ 0.00537452
$ 0.00537452$ 0.00537452

$ 0.0054857
$ 0.0054857$ 0.0054857

$ 0.095809
$ 0.095809$ 0.095809

$ 0.0051658
$ 0.0051658$ 0.0051658

--

+1.78%

+1.34%

+1.34%

AI Market Compass (AIM) harga masa nyata ialah $0.00548217. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIM didagangkan antara $ 0.00537452 rendah dan $ 0.0054857 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIM sepanjang masa ialah $ 0.095809, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0051658.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.78% dalam 24 jam dan +1.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AI Market Compass (AIM) Maklumat Pasaran

$ 216.79K
$ 216.79K$ 216.79K

--
----

$ 216.79K
$ 216.79K$ 216.79K

39.54M
39.54M 39.54M

39,541,494.0
39,541,494.0 39,541,494.0

Had Pasaran semasa AI Market Compass ialah $ 216.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIM ialah 39.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 39541494.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 216.79K.

AI Market Compass (AIM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AI Market Compass kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AI Market Compass kepada USD adalah $ -0.0008140452.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AI Market Compass kepada USD adalah $ +0.0001946378.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AI Market Compass kepada USD adalah $ -0.000588813302108923.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.78%
30 Hari$ -0.0008140452-14.84%
60 Hari$ +0.0001946378+3.55%
90 Hari$ -0.000588813302108923-9.69%

Apakah itu AI Market Compass (AIM)

Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends. At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17. The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities. Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

AI Market Compass (AIM) Sumber

Laman Web Rasmi

AI Market Compass Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AI Market Compass (AIM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AI Market Compass (AIM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AI Market Compass.

Semak AI Market Compass ramalan harga sekarang!

AIM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik AI Market Compass (AIM)

Memahami tokenomik AI Market Compass (AIM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AI Market Compass (AIM)

Berapakah nilai AI Market Compass (AIM) hari ini?
Harga langsung AIM dalam USD ialah 0.00548217 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIM ke USD?
Harga semasa AIM ke USD ialah $ 0.00548217. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AI Market Compass?
Had pasaran untuk AIM ialah $ 216.79K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIM?
Bekalan edaran AIM ialah 39.54M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIM?
AIM mencapai harga ATH sebanyak 0.095809 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIM?
AIM melihat harga ATL sebanyak 0.0051658 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIMialah -- USD.
Adakah AIM akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:07:07 (UTC+8)

AI Market Compass (AIM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.