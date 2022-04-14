Tokenomik AI Market Compass (AIM)
AI Market Compass (AIM) Maklumat
Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends.
At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17.
The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies
In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities.
Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection
Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.
AI Market Compass (AIM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AI Market Compass (AIM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik AI Market Compass (AIM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik AI Market Compass (AIM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AIM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AIM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AIM, terokai AIM harga langsung token!
