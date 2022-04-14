Tokenomik AI Slop (AISLOP)
AISlop is a memecoin project centered around building a viral media platform, akin to a modern-day Worldstar, but powered entirely by AI-generated content. The project's mission is to flood the internet with short-form, absurd, and hilarious videos that captivate audiences and spread rapidly across social platforms. Unlike traditional meme pages, AISlop leverages artificial intelligence to both create and curate all its videos—setting it apart with a unique, chaotic flavor of entertainment. At its core, AISlop is not just a coin; it’s a movement to redefine humor and virality in the AI age.
Tokenomik AI Slop (AISLOP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik AI Slop (AISLOP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AISLOP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AISLOP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AISLOP, terokai AISLOP harga langsung token!
