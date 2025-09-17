AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00124607$ 0.00124607 $ 0.00124607 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.11% Perubahan Harga (1D) +1.76% Perubahan Harga (7D) +16.65% Perubahan Harga (7D) +16.65%

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VERTEX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VERTEX sepanjang masa ialah $ 0.00124607, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VERTEX telah berubah sebanyak -1.11% sejak sejam yang lalu, +1.76% dalam 24 jam dan +16.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.10K$ 28.10K $ 28.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K Bekalan Peredaran 960.00M 960.00M 960.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AI VERTEX by Virtuals ialah $ 28.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VERTEX ialah 960.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.27K.