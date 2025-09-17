Lagi Mengenai AIVIA

Maklumat Harga AIVIA

Laman Web Rasmi AIVIA

Tokenomik AIVIA

Ramalan Harga AIVIA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

AI Virtual Agents Logo

AI Virtual Agents Harga (AIVIA)

Tidak tersenarai

1 AIVIA ke USD Harga Langsung:

--
----
-52.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
AI Virtual Agents (AIVIA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:07:08 (UTC+8)

AI Virtual Agents (AIVIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119097
$ 0.00119097$ 0.00119097

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-52.24%

-40.24%

-40.24%

AI Virtual Agents (AIVIA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIVIA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIVIA sepanjang masa ialah $ 0.00119097, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIVIA telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, -52.24% dalam 24 jam dan -40.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AI Virtual Agents (AIVIA) Maklumat Pasaran

$ 17.86K
$ 17.86K$ 17.86K

--
----

$ 17.86K
$ 17.86K$ 17.86K

999.98M
999.98M 999.98M

999,980,019.531342
999,980,019.531342 999,980,019.531342

Had Pasaran semasa AI Virtual Agents ialah $ 17.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIVIA ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999980019.531342. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.86K.

AI Virtual Agents (AIVIA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AI Virtual Agents kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AI Virtual Agents kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AI Virtual Agents kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AI Virtual Agents kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-52.24%
30 Hari$ 0-30.14%
60 Hari$ 0-39.04%
90 Hari$ 0--

Apakah itu AI Virtual Agents (AIVIA)

$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

AI Virtual Agents (AIVIA) Sumber

Laman Web Rasmi

AI Virtual Agents Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AI Virtual Agents (AIVIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AI Virtual Agents (AIVIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AI Virtual Agents.

Semak AI Virtual Agents ramalan harga sekarang!

AIVIA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik AI Virtual Agents (AIVIA)

Memahami tokenomik AI Virtual Agents (AIVIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIVIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AI Virtual Agents (AIVIA)

Berapakah nilai AI Virtual Agents (AIVIA) hari ini?
Harga langsung AIVIA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIVIA ke USD?
Harga semasa AIVIA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AI Virtual Agents?
Had pasaran untuk AIVIA ialah $ 17.86K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIVIA?
Bekalan edaran AIVIA ialah 999.98M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIVIA?
AIVIA mencapai harga ATH sebanyak 0.00119097 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIVIA?
AIVIA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIVIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIVIAialah -- USD.
Adakah AIVIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIVIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIVIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:07:08 (UTC+8)

AI Virtual Agents (AIVIA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.