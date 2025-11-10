ai16zeliza Harga Hari Ini

Harga langsung ai16zeliza (ELIZA) hari ini ialah $ 0.00031399, dengan 3.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ELIZA kepada USD penukaran adalah $ 0.00031399 setiap ELIZA.

ai16zeliza kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 301,674, dengan bekalan edaran sebanyak 961.06M ELIZA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ELIZA didagangkan antara $ 0.0002749 (rendah) dan $ 0.00032827 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04357783, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00021726.

Dalam prestasi jangka pendek, ELIZA dipindahkan -1.87% dalam sejam terakhir dan +3.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ai16zeliza (ELIZA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 301.67K$ 301.67K $ 301.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 301.67K$ 301.67K $ 301.67K Bekalan Peredaran 961.06M 961.06M 961.06M Jumlah Bekalan 961,063,259.63 961,063,259.63 961,063,259.63

