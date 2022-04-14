Tokenomik ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

Tokenomik ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

Lihat cerapan utama tentang ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Maklumat

$gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis

no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm

Laman Web Rasmi:
https://gudtek.site/

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 45.30K
$ 45.30K$ 45.30K
Jumlah Bekalan:
$ 968.28M
$ 968.28M$ 968.28M
Bekalan Edaran:
$ 968.28M
$ 968.28M$ 968.28M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 45.30K
$ 45.30K$ 45.30K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00986832
$ 0.00986832$ 0.00986832
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GUDTEK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GUDTEK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GUDTEK, terokai GUDTEK harga langsung token!

GUDTEK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GUDTEK? Halaman ramalan harga GUDTEK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.