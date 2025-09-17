ai69x (AI69X) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00909177$ 0.00909177 $ 0.00909177 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +2.43% Perubahan Harga (1D) -2.79% Perubahan Harga (7D) +2.00% Perubahan Harga (7D) +2.00%

ai69x (AI69X) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AI69X didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AI69X sepanjang masa ialah $ 0.00909177, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AI69X telah berubah sebanyak +2.43% sejak sejam yang lalu, -2.79% dalam 24 jam dan +2.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ai69x (AI69X) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.73K$ 33.73K $ 33.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.54K$ 40.54K $ 40.54K Bekalan Peredaran 831.95M 831.95M 831.95M Jumlah Bekalan 999,916,381.200763 999,916,381.200763 999,916,381.200763

Had Pasaran semasa ai69x ialah $ 33.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AI69X ialah 831.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999916381.200763. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.54K.