ai99x (AI99X) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00141481$ 0.00141481 $ 0.00141481 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.23% Perubahan Harga (7D) +6.23%

ai99x (AI99X) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AI99X didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AI99X sepanjang masa ialah $ 0.00141481, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AI99X telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ai99x (AI99X) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.22K$ 16.22K $ 16.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.22K$ 16.22K $ 16.22K Bekalan Peredaran 948.49M 948.49M 948.49M Jumlah Bekalan 948,490,403.93845 948,490,403.93845 948,490,403.93845

Had Pasaran semasa ai99x ialah $ 16.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AI99X ialah 948.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 948490403.93845. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.22K.