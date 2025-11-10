Tokenomik aiAPIS (APIS)

Tokenomik aiAPIS (APIS)

Lihat cerapan utama tentang aiAPIS (APIS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:09:08 (UTC+8)
aiAPIS (APIS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk aiAPIS (APIS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.43K
$ 9.43K$ 9.43K
Jumlah Bekalan:
$ 98.62M
$ 98.62M$ 98.62M
Bekalan Edaran:
$ 91.43M
$ 91.43M$ 91.43M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 10.17K
$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01165608
$ 0.01165608$ 0.01165608
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00010262
$ 0.00010262$ 0.00010262
Harga Semasa:
$ 0.00010312
$ 0.00010312$ 0.00010312

aiAPIS (APIS) Maklumat

aiAPIS is an innovative protocol that leverages cutting-edge technologies in machine learning, artificial intelligence, and advanced financial analysis to create a powerful, autonomous trading bot capable of operating 24/7 with minimal human intervention. The AI-driven protocol, built using a combination of Rust, Python, TypeScript, and Deno, integrates seamlessly with the ByBIT exchange to execute trades on futures contracts with precision and efficiency. In addition, it provides users with comprehensive, real-time trading reports and actionable insights directly via a Telegram bot, ensuring transparency and keeping holders constantly informed about trading performance. The ultimate goal of aiAPIS is to democratize algorithmic trading by sharing profits with token holders and building a sustainable, community-driven revenue model.

Laman Web Rasmi:
https://aiapis.trade

Tokenomik aiAPIS (APIS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik aiAPIS (APIS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token APIS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token APIS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik APIS, terokai APIS harga langsung token!

APIS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju APIS? Halaman ramalan harga APIS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

