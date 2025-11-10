aibeats Harga Hari Ini

Harga langsung aibeats (AIBEATS) hari ini ialah --, dengan 5.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIBEATS kepada USD penukaran adalah -- setiap AIBEATS.

aibeats kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 46,910, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B AIBEATS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIBEATS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, AIBEATS dipindahkan +1.54% dalam sejam terakhir dan -2.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

aibeats (AIBEATS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.91K$ 46.91K $ 46.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.91K$ 46.91K $ 46.91K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa aibeats ialah $ 46.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIBEATS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.91K.