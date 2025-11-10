Tokenomik aibeats (AIBEATS)

Lihat cerapan utama tentang aibeats (AIBEATS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:59:32 (UTC+8)
USD

aibeats (AIBEATS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk aibeats (AIBEATS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 42.61K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 42.61K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00010246
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003024
Harga Semasa:
$ 0
aibeats (AIBEATS) Maklumat

AIBeats label (X402 Architecture) is a decentralized, on-chain music generation and distribution platform powered by Coinbase’s X402 payment protocol on Base mainnet. The service allows anyone to generate AI-created music tracks on demand - without user accounts, subscriptions, or custodial wallets - using a pure pay-per-use model with USDC payments. The project’s broader mission is to democratize AI-driven music creation while maintaining transparency, ownership, and creative authenticity.

Laman Web Rasmi:
https://www.aibeats.fun/

Tokenomik aibeats (AIBEATS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik aibeats (AIBEATS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AIBEATS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AIBEATS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AIBEATS, terokai AIBEATS harga langsung token!

AIBEATS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AIBEATS? Halaman ramalan harga AIBEATS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

