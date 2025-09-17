AICAT (AICAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0000223 $ 0.0000223 $ 0.0000223 24J Rendah $ 0.00002318 $ 0.00002318 $ 0.00002318 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0000223$ 0.0000223 $ 0.0000223 24J Tinggi $ 0.00002318$ 0.00002318 $ 0.00002318 Sepanjang Masa $ 0.00110116$ 0.00110116 $ 0.00110116 Harga Terendah $ 0.00000995$ 0.00000995 $ 0.00000995 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -1.45% Perubahan Harga (7D) +13.08% Perubahan Harga (7D) +13.08%

AICAT (AICAT) harga masa nyata ialah $0.00002279. Sepanjang 24 jam yang lalu, AICAT didagangkan antara $ 0.0000223 rendah dan $ 0.00002318 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AICAT sepanjang masa ialah $ 0.00110116, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000995.

Dari segi prestasi jangka pendek, AICAT telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -1.45% dalam 24 jam dan +13.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AICAT (AICAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.71K$ 22.71K $ 22.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.71K$ 22.71K $ 22.71K Bekalan Peredaran 996.42M 996.42M 996.42M Jumlah Bekalan 996,419,762.187111 996,419,762.187111 996,419,762.187111

Had Pasaran semasa AICAT ialah $ 22.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AICAT ialah 996.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996419762.187111. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.71K.