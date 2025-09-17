AICM Marketplace (AICM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00215349 24J Tinggi $ 0.00220555 Sepanjang Masa $ 0.04414665 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) -0.76% Perubahan Harga (7D) +25.10%

AICM Marketplace (AICM) harga masa nyata ialah $0.00217862. Sepanjang 24 jam yang lalu, AICM didagangkan antara $ 0.00215349 rendah dan $ 0.00220555 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AICM sepanjang masa ialah $ 0.04414665, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AICM telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -0.76% dalam 24 jam dan +25.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AICM Marketplace (AICM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 435.60K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 435.60K Bekalan Peredaran 200.00M Jumlah Bekalan 200,000,000.0

Had Pasaran semasa AICM Marketplace ialah $ 435.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AICM ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 435.60K.