AICM Marketplace Logo

AICM Marketplace Harga (AICM)

Tidak tersenarai

1 AICM ke USD Harga Langsung:

$0.00217771
$0.00217771$0.00217771
-0.80%1D
USD
AICM Marketplace (AICM) Carta Harga Langsung
AICM Marketplace (AICM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00215349
$ 0.00215349$ 0.00215349
24J Rendah
$ 0.00220555
$ 0.00220555$ 0.00220555
24J Tinggi

$ 0.00215349
$ 0.00215349$ 0.00215349

$ 0.00220555
$ 0.00220555$ 0.00220555

$ 0.04414665
$ 0.04414665$ 0.04414665

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-0.76%

+25.10%

+25.10%

AICM Marketplace (AICM) harga masa nyata ialah $0.00217862. Sepanjang 24 jam yang lalu, AICM didagangkan antara $ 0.00215349 rendah dan $ 0.00220555 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AICM sepanjang masa ialah $ 0.04414665, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AICM telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -0.76% dalam 24 jam dan +25.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AICM Marketplace (AICM) Maklumat Pasaran

$ 435.60K
$ 435.60K$ 435.60K

--
----

$ 435.60K
$ 435.60K$ 435.60K

200.00M
200.00M 200.00M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa AICM Marketplace ialah $ 435.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AICM ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 435.60K.

AICM Marketplace (AICM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AICM Marketplace kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AICM Marketplace kepada USD adalah $ -0.0007279449.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AICM Marketplace kepada USD adalah $ -0.0009683096.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AICM Marketplace kepada USD adalah $ -0.001221864853197314.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.76%
30 Hari$ -0.0007279449-33.41%
60 Hari$ -0.0009683096-44.44%
90 Hari$ -0.001221864853197314-35.93%

Apakah itu AICM Marketplace (AICM)

AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

AICM Marketplace (AICM) Sumber

Laman Web Rasmi

AICM Marketplace Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AICM Marketplace (AICM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AICM Marketplace (AICM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AICM Marketplace.

Semak AICM Marketplace ramalan harga sekarang!

AICM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik AICM Marketplace (AICM)

Memahami tokenomik AICM Marketplace (AICM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AICM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AICM Marketplace (AICM)

Berapakah nilai AICM Marketplace (AICM) hari ini?
Harga langsung AICM dalam USD ialah 0.00217862 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AICM ke USD?
Harga semasa AICM ke USD ialah $ 0.00217862. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AICM Marketplace?
Had pasaran untuk AICM ialah $ 435.60K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AICM?
Bekalan edaran AICM ialah 200.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AICM?
AICM mencapai harga ATH sebanyak 0.04414665 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AICM?
AICM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AICM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AICMialah -- USD.
Adakah AICM akan naik lebih tinggi tahun ini?
AICM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AICMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.