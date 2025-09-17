AicroStrategy (AISTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.269227 $ 0.269227 $ 0.269227 24J Rendah $ 0.318552 $ 0.318552 $ 0.318552 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.269227$ 0.269227 $ 0.269227 24J Tinggi $ 0.318552$ 0.318552 $ 0.318552 Sepanjang Masa $ 0.583765$ 0.583765 $ 0.583765 Harga Terendah $ 0.174499$ 0.174499 $ 0.174499 Perubahan Harga (1J) +8.17% Perubahan Harga (1D) +18.82% Perubahan Harga (7D) +18.65% Perubahan Harga (7D) +18.65%

AicroStrategy (AISTR) harga masa nyata ialah $0.319995. Sepanjang 24 jam yang lalu, AISTR didagangkan antara $ 0.269227 rendah dan $ 0.318552 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AISTR sepanjang masa ialah $ 0.583765, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.174499.

Dari segi prestasi jangka pendek, AISTR telah berubah sebanyak +8.17% sejak sejam yang lalu, +18.82% dalam 24 jam dan +18.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AicroStrategy (AISTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 318.53K$ 318.53K $ 318.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 318.53K$ 318.53K $ 318.53K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa AicroStrategy ialah $ 318.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AISTR ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 318.53K.