Tokenomik AicroStrategy (AISTR)

Lihat cerapan utama tentang AicroStrategy (AISTR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

AicroStrategy (AISTR) Maklumat

We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan.

Laman Web Rasmi:
https://aicrostrategy.com

AicroStrategy (AISTR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AicroStrategy (AISTR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 261.79K
$ 261.79K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00M
$ 1.00M
Bekalan Edaran:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 261.79K
$ 261.79K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.583765
$ 0.583765
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.174499
$ 0.174499
Harga Semasa:
$ 0.261788
$ 0.261788

Tokenomik AicroStrategy (AISTR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AicroStrategy (AISTR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AISTR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AISTR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AISTR, terokai AISTR harga langsung token!

AISTR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AISTR? Halaman ramalan harga AISTR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.